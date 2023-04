Stiri pe aceeasi tema

- Planul de restructurare al CEO, prezentat in cadrul Comisiei de Dialog Social. Consiliul Județean Gorj a convocat, in data de 27 aprilie 2023, Comisia de Dialog Social. Cu aceasta ocazie, reprezentanții CEO au fost invitați sa prezinte Planul de restructurare al societații. Instituția a inaintat deja…

- O noua ședința a Comisiei de Dialog Social in Dambovița, de data asta in atenția celor prezenți și a prefectului județului, care a prezidat intalnirea, aflandu-se organizarea cursurilor de pregatire/ reconversie profesionala de catre AJOFM Dambovița in anul 2023 și situația privind persoanele aflate…

- Ședința lunara a Colegiului Prefectural și a Comisiei de Dialog Social a avut loc, luni, la sediul Instituției Prefectului – Județul Cluj, sub conducerea subprefectului Tasnadi Istvan - Szilard și in prezența subprefectului Razvan Ciortea.

- In calitate de presedinte al Comisiei pentru Culte si Cultura si Monumente din cadrul CJC, Nicoleta Bercaru le cere colegilor consilieri sa fie de acord cu acordarea titlului de cetatean de onoare al judetului Constanta pentru cuplul de actori, Maria Lupu si Mihai Sorin Vasilescu Astazi cele doua proiecte…

- Situația unitaților de invațamant din Salaj a fost analizata și prezentata astazi in cadrul unei intalniri, eveniment organizat de Instituția Prefectului Salaj cu primarii de orașe și comune, dar și cu directori și manageri de instituții publice. Prezent la eveniment, coordonatorul activitații de inspecție-prevenire…

- Deputat AUR: Deși provoaca alergii, consumul acestui vierme este considerat sigur, așa cum au fost considerate și vaccinurile. Trebuie sa fim atenți la ce obligam sa manance romanii noștri”.SANDOR BENDE, președintele Comisiei pentru industrii, deputat UDMR: „Atat timp cat nu suntem obligați sa mancam…

- Europarlamentarul Gheorghe Falca (PNL/PPE) a fost raportor principal in cadrul Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN) privind descarcarea de gestiune pentru anul 2021. „Am prezentat in cadrul Comisiei TRAN situația finanțarilor europene pe proiectele de transport și infrastructura, dar și a Agențiilor…

- A avut loc prima ședința a Comisiei de Dialog Social Dambovița Pe agenda de lucru a Comisiei s-au aflat o serie de teme care au vizat: -salarizarea diferitelor categorii de bugetari, dar și a persoanelor care deruleaza activitați in mediul privat; – problemele privind punerea in aplicare a Metodologiei…