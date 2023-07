În Sălaj, patru note de 10 la Bacalaureat Rezultatele la bacalaureat, inainte de contestații, au fost afișate. Notele publicate sunt in format anonimizat, astfel ca pe pagina online dedicata apar coduri in dreptul candidaților care au participat la examen. Fiecare candidat a primit anterior afișarii rezultatelor codul specific. In funcție de notele obținute, candidații au primit calificativul „admis” sau „respins”. Pentru a fi admiși la examen, candidații trebuie sa aiba media tuturor probelor peste șase și nicio nota mai mica de cinci. La nivel de județ, ne putem mandri cu patru medii de zece. Din acestea, trei au… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

