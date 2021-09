Conform datelor centralizate astazi, 10 septembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Salaj se prezinta astfel: ■ 11186 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; ■ 30 persoane confirmate in ultimele 24 de ore; ■ 10624 pacienți declarați vindecați de la inceputul pandemiei; ■ 192 cazuri pozitive in prezent, din care 35 persoane spitalizate in sectie, iar 155 persoane cu test pozitiv aflate la domiciliu, care au consimțit sa se izoleze (monitorizate de medicul de familie); ■ 2 persoane spitalizate in sectiile ATI ■ 370 persoane decedate inregistrate de…