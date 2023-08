Stiri pe aceeasi tema

- Concursul de muzica ușoara și folk „Universul copilariei” face parte din programul festivalului verii „Armonii in Sebeș” și are loc intre 18 și 20 august 2023, in sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș. „Universul copilariei” este deschis elevilor și tinerilor talentați in…

- Steagul Romaniei, sarbatorit la Sebeș pe ritmuri muzicale alaturi de Fanfara din Petrești. Concert in Parcul Tineretului In Parcul Tineretului din Sebeș, luni de ora 19.00, primaria Sebeș va invita alaturi de Fanfara din Petrești, pentru a sarbatori prin muzica tricolorul roșu, galben și albastru, ales…

- „Copilaria este inima tuturor varstelor” spunea Lucian Blaga. Ne vom bucura și in acest an, la Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș, de o noua vacanta de vara petrecuta impreuna cu cei mai mici cititori ai noștri. Am ajuns impreuna la cea de-a VII-a ediție. Primaria Municipiului Sebeș, alaturi…

- APEL PENTRU INSCRIEREA LA WORKSHOP-UL „RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA BUNURILOR CULTURALE CONFECȚIONATE DIN PIATRA”, EDIȚIA A III-A, SEBEȘ, 13-21 IULIE 2023 Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica”, in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și cu Universitatea…

- FOTO| Sarbatoarea copilariei la Sebeș: 57 de biciclete oferite la tombole in școli, mingi și inghețata pentru toți copiii FOTO| Sarbatoarea copilariei la Sebeș: 57 de biciclete oferite la tombole in școli, mingi și inghețata pentru toți copiii Și in acest an, pentru a marca Ziua Internaționala a Copilului,…

- Ziua Copilului, sarbatorita la Sebeș: Tombole, mingi și inghețata pentru toți copiii și parc de distracții Ziua Copilului, sarbatorita la Sebeș: Tombole, mingi și inghețata pentru toți copiii și parc de distracții Și in acest an, pentru a marca Ziua Internaționala a Copilului, Primaria Municipiului…