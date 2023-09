Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, in prezent aflat la conducerea Consiliului de Securitate, a declarat duminica, 3 septembrie, ca Moscova a reușit de la inceputul anului și pana acum sa recruteze aproximativ 280.000 de oameni pentru armata rusa, relateaza AFP, potrivit The Moscow Times.Rusia…

- Aproximativ 280.000 de persoane au semnat contracte in acest an pentru a intra in serviciu profesionist in armata rusa, a declarat duminica vicepresedintele Consiliului de Securitate ale Rusiei, Dmitri Medvedev, transmite Reuters.

- Rusia continua razboiul de uzura cu Ucraina și mizeaza pe un efect indirect: plecarea ucrainenilor din țara!Exodul neincetat de oameni dincolo de frontierele Ucrainei va avea ca efect faptul ca regimul de la Kiev nu va mai putea sa faca fața, ca sa nu mai vorbim de capacitatea de lupta, a scris pe Telegram…

- Armata rusa a expus in apropiere de Moscova echipamente militare occidentale pe care trupele sale le-au capturat pe frontul din Ucraina, pentru a-si lauda propriile armamente si a decredibiliza contraofensiva ucraineana aflata in desfasurare, scrie miercuri agentia France Presse, al carei corespondent…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a evocat și in trecut spectrul unui conflict nuclear din cauza Ucrainei, a declarat duminica, 30 iulie, ca Moscova va trebui sa foloseasca o arma nucleara daca contraofensiva in curs de desfașurare a Kievului va fi un succes, transmite Hotnews . Medvedev,…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat miercuri un responsabil al Casei Albe, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea" instalatiilor si mijloacelor de transport…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca „operațiunea militara speciala” (n.r.: invazia in Ucraina) se va incheia in cateva zile daca țarile NATO - in primul rand Statele Unite - inceteaza sa furnizeze arme Ucrainei. In același timp, el a menționat posibilitatea…

- Fortele ucrainene au avansat in ultimele 24 de ore intre 200 si 1.100 de metri pe mai multe portiuni ale frontului din Bahmut (Donetk), a anuntat miercuri ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar, insistand ca Kievul a trecut la actiuni ofensive in zona acestui oras din estul Ucrainei,…