În Rusia începe testarea pe oameni a vaccinului împotriva COVID-19 CHIȘINAU, 17 iun - Sputnik. Ministerul Apararii din Rusia și Centrul Național de Cercetari in Domeniul Epidemiologiei și Microbiologiei ”N.F Gamaleia” al Ministerul Sanatații incep sa testeze pe oameni vaccinul impotriva coronavirusului, anunța RIA Novosti. © REUTERS / Francois LenoirCompania Novavax testeaza un vaccin pe oameni dupa ce a primit fonduri de la Bill Gates "In viitorul apropiat, dupa incheierea a doua saptamani de izolare, primul grup de voluntari va fi vaccinat, scopul principal fiind verificarea siguranței componentelor vaccinului", a precizat Ministerul Apararii din… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- MOSCOVA, 11 iun – Sputnik. Rusia nu trateaza Romania ca pe un inamic. Bucureștiul tensioneaza situația din regiunea Marii Negre, considerand in mod greșit Rusia drept un neprieten, a declarat miercuri pentru agenția RIA Novosti deputatul Dumei de Stat al Rusiei din partea Crimeii, Ruslan Balbek.…

- CHIȘINAU, 4 iun - Sputnik. Alte 223 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 inregistrate astazi in Republica Moldova. Astfel bilanțul total a trecut de pragul de 9 mii de cazuri de la inceputul pandemiei, ajungand la 9018 persoane infectate. © Sputnik / Алексей ДаничевInca un caz de COVID-19 printre…

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Autoritațile bulgare au anulat restricțiile pentru respectivele activitați culturale, dar asta nu inseamna ca nu vor fi respectate masurile de siguranța, cum ar fi distanța sociala, precizeaza RIA Novosti. Spre exemplu, salile din cinematografe trebuie sa fie ocupate doar…

- CHIȘINAU, 5 mai – Sputnik. Starea de sanatate a persoanelor infectate este urmatoarea in aceasta dimineața: 227 - stare grava (28 pacienți aflați la respirație asistata), 520 - stare de gravitate medie, ceilalți pacienți in stare satisfacatoare. © Sputnik / Irina Leahova Nu doar coronavirusul:…

- CHIȘINAU, 29 apr – Sputnik. Inca doua persoane au decedat din cauza virusului ucigaș. © AFP 2020 / YURI KADOBNOVNoi decese și astazi: Inca doua persoane au pierdut lupta cu COVID-19 Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza ca numarul cazurilor de deces ajunge la 111 dupa…

- CHIȘINAU, 28 apr – Sputnik. Tot mai mulți consumatori de energie electrica nu achita facturile, precizeaza serviciul de presa al furnizorului Premier Energy. Potrivit acestuia, reducerea plaților duce la creșterea datoriilor și presupune o intarziere a achitarii pentru energia electrica achiziționata…

- CHIȘINAU, 23 apr – Sputnik. Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, a prezentat intr-un briefing de presa informații privind lupta cu coronavirusul in Republica Moldova. SputnikCOVID-19: Care este situația din Moldova comparativ cu alte state – Date uimitoareViorica…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. In felul acesta, numarul celor care au murit de coronavirus a ajuns la 43 de oameni. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYCoronavirus in Moldova: Cate persoane au fost vindecate pana in prezent…