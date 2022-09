Stiri pe aceeasi tema

- Tragediile din viata lui Joe Biden. Presedintele SUA si-a pierdut sotia si doi copii Joe Biden, Președintele Statelor Unite, in varsta de 79 de ani, nu a avut o viața ușoara. Deja de 45 de ani, o are alaturi pe Jill Biden, insa in tinerețe a traversat o perioada tragica dupa ce soția și fiica in varsta…

- Mulți dintre ucrainenii care au fugit de razboi au ramas in Romania. Au incercat sa se integreze aici și au fost ajutați sa gaseasca un loc unde sa stea, o școala sau o gradinița pentru copiii lor și chiar și un loc de munca.

- Azi va scriu despre apelul sfașietor al fratelui unui tanar targoviștean, care ne implora sa ajutam financiar, pentru ca acesta sa revina in țara, pentru o ultima șansa de a Post-ul Targovișteanul Eduard, tatal a doi copii, mai are o șansa la viața. E nevoie de implicare colectiva, suma putand fi stransa…

- Reguli pentru ieșirea din țara a parinților cu copii. Atenționare a Poliției de Frontiera: 500 de minori au fost opriți la granița Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, Politia de Frontiera Romana reamintește conditiile…

- Ivocikina Margarita, in varsta de 27 de ani, este nascuta la Yalta, Crimeea, locuia insa la Odesa. Margarita este un coregraf renumit pentru Odesa și nu doar, pana la razboi ea lucra ca și antrenoare de dans in propriul ei studiou. Tanara a calatorit mult prin Ucraina așa cum obișnuia sa organizeze…

- O femeie de 34 de ani si un barbat de 39 de ani s-au inecat duminica, 26 iunie, in apele raului Timiș, in zona localitații Costeiu, relateaza publicația Opinia Timișoarei , care preia informații furnizate de ISU Timiș. Cei doi nu au mai putut fi salvați, chiar daca la fața locului a fost o adevarata…

- Primarul orasului Nicolaev, din sudul Ucrainei, Oleksandr Sienkevych, a indemnat locuitorii orasului sa plece, transmite CNN. „Sugerez tuturor celor care doresc sa ramana in viata sa paraseasca orasul. Aproximativ 230.000 de oameni sunt in orasul Nicolaev acum”, a spus primarul. Rutele de evacuare in…

