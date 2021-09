Stiri pe aceeasi tema

- Rusia acuza Statele Unite ca s-ar implica in alegerile parlamentare din septembrie. Ministerul de Externe de la Moscova l-a convocat pe ambasadorul american, John Sullivan, pentru a se plange pe amestecul giganților IT din SUA in scrutin.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat ca pe conturile de Facebook a unor liberali este atacat mai dur decat a facut-o PSD și le-a transmis acestora ca nu ii va mai ierta, intr-un discurs susținut in campania interna la Calarași, potrivit Hotnews . „Nu ii voi mai ierta pe cei care fac rau PNL, pentru…

- Curtea Constituționala (CC) a validat rezultatele alegerilor parlamentare anticipate care au avut loc pe 11 iulie 2021. Totodata, au fost validate și mandatele noilor deputați. Ședința a inceput astazi la ora 10:00, iar adresarea CEC conținea 91 de pagini, transmite Știri.md. In același…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat luni, la Sibiu, ca PSD saluta victoria partidului Maiei Sandu la alegerile parlamentare si va sprijini parcursul european al Republicii Moldova. "Salutam victoria Maiei Sandu, partidului sau la alegerile parlamentare, important de mentionat lucrul acesta.…

- Principalul partid proeuropean din Republica Moldova, Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui Maia Sandu, a castigat detasat alegerile parlamentare anticipate organizate duminica, potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor…

- Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati duminica la urne pentru a-si alege noul Parlament. Update. Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a exercitat dreptul la vot. „Aceste alegeri sunt despre puterea oamenilor, nu despre puterea politicienilor.…

- Partidul Acțiune și Solidaritatea (PAS) s-a inregistrat in cursa electorala pentru alegerile parlamentare anticipate cu 25 de tineri pe lista, scrie realitatea.md Unii sunt studenți sau liber profesioniști și au declarații modeste, alții insa au și apartament sau casa de locuit, și mașini,…