În Rona de Sus: Tânăr cu alcool la volanul unei mașini neînmatriculate In seara zilei de 28 ianuarie, la ora 22.00, polițiștii Secției 6 Sarasau, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu in localitatea Rona de Sus, au observat pe D.N. 18 un autoturism, care circula din direcția Sighetu Marmației spre Petrova. Polițiștii au identificat la volanul autoturismului un tanar de 20 de ani din Rona de Sus, iar in urma verificarilor efectuate au constatat faptul ca numerele de inmatriculare montate sunt atribuite unui alt autoturism. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,36 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind sancționat contravențional… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

