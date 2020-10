Stiri pe aceeasi tema

- ”Este roboțelul Victor și poarta numele bacteriologului roman Victor Babeș!”, se arata intr-o postare de pe pagina de Facebook a Comisiei Europene in Romania. Robotul a fost creat de compania romaneasca Modulab, cu ajutorul Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Uniunii Europene. Potrivit…

- Romanii sunt printre cei mai expusi la saracie si excluziune sociala din Uniunea Europeana. Mai mult de o treime dintre cetateni. Tara noastra este pe locul al doilea in acest clasament, care este condus de Bulgaria. In Romania, mai mult de o treime dintre cetateni se afla in risc de saracie…

- Mai mulți locuitori din sectorul Ciocana din Chișinau vor ramane fara apa potabila astazi, in legatura cu lucrarile privind reabilitarea retelelor de apeduct, finantate din sursele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Bancii Europene de Investitii (BEI), S.A.

- Alesii locali au aprobat, in ultima sedinta de plen din acest mandat, si Planul Urbanistic Zonal pentru zona in care va fi ridicat noul spital al Brasovului. Odata aprobat acest PUZ, pot fi continuate demersurile pentru elaborarea studiului de fezabilitate, de care se ocupa specialistii Bancii Europene…

- Consiliul de Administratie al CE Turceni va avea in componenta si un reprezentat al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), de unde compania a luat un credit de 170 de milioane de euro pentru modernizarea grupului 6. Conducerea CE...

- Consorțiul selectat de BERD pentru proiectul Spitalului Regional de Urgența Brașov a trimis primariei, spre analiza Grupului de lucru stabilit la nivelul municipiului Brașov, conceptul preliminar al viitorului spital și primele imagini ale viitorului complex medical. „Conceptul este o prezentare…

- Compania "BEMOL Retail" SRL reclama public implicarea nefondata a biroului din Moldova al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare in litigiul dintre doi asociati ai companiei care opereaza Portul International Liber Giurgiulesti.

- Gigantul american Amazon majoreaza investitiile si angajeaza inca 1.000 de persoane in Irlanda Gigantul american Amazon va angaja 1.000 de persoane in Irlanda, in urmatorii doi ani, pe fondul cererii in crestere pe segmentul serviciilor de tip cloud. Amazon, cel mai mare retailer online din lume, va…