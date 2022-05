Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cererilor de a deveni mame venite dinspre femei singure s-a triplat in ultimii ani, confirma reprezentanții clinicilor de specialitate. La noi, potrivit datelor oficiale, un copil din trei este adus pe lume in afara casatoriei. Suntem insa departe de situația din Franța (unde aproape 7 din…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 705 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 107 mai putin fata de ziua anterioara.78 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima…

- Consiliul de Securitate al ONU ar urma sa organizeze joi o noua reuniune publica cu privire la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, in lumina "deteriorarii continue a situatiei umanitare", au indicat luni surse diplomatice, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pana astazi, 29 aprilie 2022, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.892.989 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.016 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 130 mai puțin fața de ziua anterioara. 109 dintre…

- In data de 20.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.339 de persoane, dintre care 7.704 cetateni ucraineni (in creștere cu 4,8% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.538 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- In luna martie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -20.5% fata de martie 2021, atingandu-se un nivel de 844.187 unitați. Pe primele trei luni din 2022: – au fost inmatriculate 2.245.976 unitați, o scadere cu -12.3% fata de perioada similara din 2021. – au fost…

- Harta puterii de cumparare in Romania: Alba, in top 10 județe. Cum ar putea evolua situația in 2022 Alba se afla in top 10 județe din țara in care puterea de cumparare este peste media pe țara. Romanii au o putere de cumparare pe cap de locuitor de 7.453 euro (620 euro/luna) la nivelul anului 2021,…

- Actrița Jennifer Lawrence și soțul ei, Cooke Maroney, și-au intampinat primul copil, dupa cum a dezvaluit TMZ, miercuri, 23 februarie. In septembrie 2021, revista People a anunțat ca Jennifer Lawrence așteapta primul ei copil cu Cooke Maroney, cu care este casatorita din 2019. Miercuri, 23 februarie,…