În România se poate! OMV Petrom a finalizat majorarea capitalului social după 17 ani OMV Petrom a anuntat, la finalul anului trecut, dupa 17 ani de așteptare, finalizarea majorarii capitalului social, la 6,2 miliarde de lei. Compania si-a majorat capitalul cu 566 de milioane lei, dar din suma totala, 120,6 milioane de lei reprezinta aportul statului roman, prin Ministerul Energiei. A fost marcata, astfel, prima operatiune de majorare a numarului de actiuni din ultimii 17 ani in cadrul OMV Petrom, dar si ultima majorare de capital social cu terenuri conform contractului de privatizare din 2004. Majorarea de capital cu terenurile statului la OMV Petrom, ar fi trebuit realizata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea de capital cu terenurile statului la OMV Petrom, ar fi trebuit realizata, insa, de multi ani. Statul a așteptat ca OMV sa obtina toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. In octombrie 2016 OMV Petrom mai avea de obtinut CADP-uri doar pe 0,7% din totalul…

- Grupul austriac OMV a anuntat joi, 12 ianuarie, ca productia sa de hidrocarburi a crescut in trimestru patru al anului trecut, comparativ cu trimestrul precedent, adaugand ca se asteapta ca taxa de solidaritate din Austria sa aiba un impact negativ de aproximativ 150 milioane euro pentru anul 2022,…

- ”In sedinta de Guvern de astazi alimentam bugetul Ministerului Energiei cu 335 de milioane de lei, sunt bani proveniti din colectarea impozitului pe veniturile obtinute din vanzarea gazelor din “onshore” si “offshore”, a spus premierul la inceputul sedintei Executivului. Potrivit lui Nicolae Ciuca,…

- Liderul de sindicat Constantin Crețan susține ca austriecii de la OMV urmaresc sa puna mana pe sute de hectare de teren in Gorj și pe rezervele de zgura și cenușa de la termocentrale.Interesul austriecilor este sa puna mana pe rezervele de zgura și cenușa de carbune, din care, prin prelucrare, se extrag…

- ”Aerostar anunta realizarea in anul 2022 a unei investitii, in valoare de trei milioane de euro, din surse proprii, constand in securizarea energiei prin implementarea unui parc fotovoltaic. Avand responsabilitate fata de angajati si fata de comunitate de a construi un viitor sustenabil, Aerostar investeste…

- PSD a anuntat, luni, intr-un comunicat oficial, ca nu este de acord cu introducerea unei taxe pentru energia auto-produsa din surse regenerabile. Social-democratii mentioneaza ca atunci cand ordonanta de urgenta va ajunge in dezbaterea parlamentara, PSD va depune amendamente pentru inlaturarea prevederilor…

- Executivul a adoptat doua hotarari esențiale pentru programul nuclear si pentru buna functionare a circuitului nuclear integrat, anunța Ministerul Energiei . Una presupune dezmembrarea unor loturi de teren din localitatea Feldioara. Astfel, Guvernul a adoptat Hotararea privind actualizarea inventarului…

- Astfel, Guvernul a adoptat hotararea privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a dezmembrarii unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Energiei, arata un comunicat de presa al institutiei. Acest act normativ…