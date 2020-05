Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, de la debutul pandemiei pana duminica, 17 mai, s-au inregistrat 16.871 de cazuri de coronavirus, din care aproape 10.000 sunt vindecate. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 167 de cazuri noi.Pana astazi, 17 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.871 de cazuri de…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.302 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 223 persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Pana astazi, 30 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 12.240 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.017 au fost declarate vindecate și externate.

- Numarul de cazuri confirmate de coronavirus din Romania a ajuns miercuri la 11.978, dupa raportarea a 362 de cazuri noi. Pana astazi, 29 aprilie... The post Coronavirus in Romania: 362 de cazuri noi de imbolnavire, bilanțul a urcat la 11.978. 3.569 de persoane au fost declarate vindecate. Record de…

- Pana astazi, 29 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.978 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.569 au fost declarate vindecate și externate.

- Pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.478 au fost declarate vindecate si externate, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. La ATI, in acest moment, sunt…

- Grupul de Comunicare Strategica a emis raportul privind evoluția COVID-19. In ultimele 24 de ore, la nivelul țarii s-au inregistrat 351 noi cazuri. La nivelul județului nostru, 10 persoane au fost depistate pozitiv și 14 s-au vindecat, in același interval de timp. Pana astazi, 18 aprilie, pe teritoriul…

- ■ la nivel national sunt confirmate 6.633 de cazuri ■ 914 persoane au fost declarate vindecate ■ Pana pe 13 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.633 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 914 au fost declarate vindecate…