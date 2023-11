Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Judeteana "Kajoni Janos" din Miercurea-Ciuc a lansat "Biblioteca de Seminte", un nou serviciu prin care oamenii sunt incurajati sa imprumute…seminte, pe care trebuie sa le returneze ulterior. Potrivit informatiilor postate pe site-ul institutiei, acest tip de serviciu de biblioteca, de educatie…

- Demers inedit in Harghita. Biblioteca Judeteana „Kajoni Janos” din Miercurea-Ciuc a lansat „Biblioteca de Seminte”, un nou serviciu prin care oamenii sunt incurajati sa imprumute … seminte, pe care trebuie sa le returneze ulterior. Potrivit site-ului institutiei, acest tip de serviciu de biblioteca,…

- Marturia unui roman intors din SUA: 'Romania iti ofera sentimentul de acasa si de siguranta!'Un roman care a locuit zece ani in Statele Unite susține ca Romania ,iti ofera sentimentul de acasa si de siguranta".Proaspat revenit in Romania, Albert Cornea a povestit cat de sigura i se pare tara natala…

- ”Dacia a vandut 493.511 vehicule (VP+VU) in primele 9 luni ale anului 2023, in crestere cu 16,7% fata de perioada similara a anului 2022. In trimestrul al treilea, Dacia a vandut 148.124 vehicule, cu 2,4% mai mult fata de perioada similara a anului trecut, cand marca inregistrase cea mai ridicata cota…

- Carnea creata in laborator nu va putea fi comercializata in Romania. Așa au decis parlamentarii, preventiv, pentru ca in cateva state din lume exista deja carne artificiala. Ca sa nu fie luați prin surprindere, senatorii din comisia de agricultura au adoptat o modificare a legii carnii, astfel incat…

- Katalin Kariko si Drew Weissman au fost desemnati, luni, laureatii premiului Nobel pentru medicina pe anul 2023, potrivit site-ului nobelprize.org, citat de Agerpres. Katalin Kariko (Ungaria) si Drew Weissman (SUA) au fost recompensati pentru ”descoperirile lor despre modificarile bazei de nucleotide…

- Slovacia este o destinație pe cat de inedita, pe atat de fascinanta pentru toți cei care doresc sa descopere aceasta particica a Europei Centrale. Este o țara cu o istorie bogata, o cultura și tradiții autentice, care ofera, in același timp, numeroase frumuseți naturale, de la spectaculoșii munți Tatra…

- Țarile importante ale Europei se numara printre destinațiile preferate ale multor turiști din Romania. Insa, din cauza ca unele dintre acestea sunt fie prea aglomerate, prea scumpe ori sunt situate la o distanța prea mare de țara noastra, planurile romanilor sunt uneori date peste cap. Asta nu inseamna…