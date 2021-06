Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele informatii aparute in ancheta arata ca omul de afaceri Ioan Crisan avea o amanta. Femeia, contabila la una dintre firmele lui Crisan, ar fi recunoscut legatura amoroasa cu acesta. Potrivit Antena 3, un rol extrem de important in ancheta il are amanta omului de afaceri. Femeia a fost audiata…

- Polițiștii au un cerc de suspecți in cazul exploziei mașinii din Arad. Un dispozitiv exploziv plasat in masina si actionat de la distanta, e principala ipoteza pe care o cerceteaza anchetatorii. Mai multe persoane au fost deja audiate și au fost ridicate probe de la fața locului, care vor fi analizate…

- Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan. Deșinea unica crescatorie din Romania de somn afican și crocodili. Anchetatorii au inceput audierile persoanelor care locuiesc in zona unde…

- Medicamente, diverse materiale sanitare expirate si “multe alte aspecte care nu trebuie sa existe intr-un cabinet” au fost descoperite de catre inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad la un cabinet de medicina de familie care este si centru de vaccinare. “Sancțiunea aplicata se ridica…

- Trei persoane au fost trimise in judecata de DNA pentru dare de mita, in cazul unor meciuri de fotbal din Liga 1. Procurorii anticorupție au stabilit ca in 2017, doi dintre reprezentanții clubului UTA Arad au promis 70.000 lei jucatorilor echipei Foresta Suceava, pentru ca aceștia sa caștige meciul…

- Polițiștii romani au destructurat o rețea, formata din cetațeni slovaci, specializata in producerea ilegala de substanțe anabolizante. Aveau laborator in Arad, unde au fost gasite mii de comprimate și seruri injectabile cu caracter anabolizant. Potivit Poliției Romane, in cadrul unei operațiuni comune…

- Cele trei paciente din TIR-ul ATI, care s-a defectat la Spitalul “Victor Babeș” au murit din cauza unei insuficiențe respiratorii acute, se precizeaza in raportul INML. Polițiștii bucureșteni au prezentat, marți, concluziile preliminare ale anchetei de la Spitalul “Victor Babeș”. Marian Mihoci, șeful…