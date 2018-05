Stiri pe aceeasi tema

- Conform noului Raport European privind Plațile, realizat de Intrum, ediția 2018, 41% dintre companiile din Romania declara plațile intarziate ca și principal motiv al stagnarii angajarior de personal și al dezvoltarii afacerii. Aproape trei sferturi dintre acestea declara ca motivul principal pentru…

- O cincime (21%) din companiile din Romania anticipeaza ca implementarea Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) va afecta comportamentul de plata, media la nivel european fiind de doar 14%, potrivit datelor Raportului European pe 2018 privind Platile, remis joi AGERPRES. Chiar…

- O companie din cinci, din Romania, nu au auzit pana in prezent de Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), desi a ramas o zi pana la implementarea acestor norme, potrivit noului Raport European privind Platile, realizat de Intrum si publicat joi. GDPR a fost conceput de Uniunea Europeana…

- Ca urmare a punctului de vedere emis de Guvernul Romaniei legat de extinderea legii cash-back pentru comercianții cu ridicata și prestatorii de servicii, proiectul de lege se va discuta marți, 15 mai 2018, in Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților. Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard…

- Viorica Dancila spune ca a identificat motivul pentru care Romania nu are investiții! In urma discuțiilor cu primarii, Dancila a ajuns la concluzia ca Romania sufera de investiții din cauza legii investițiilor publice.Legea e deja in dezbatere publica, alaturi de o alta lege mult dorita, cea…

- La capitolul “Cați romanii imprumuta bani de Sarbatori”, un studiu european privind plațile efectuate de catre consumatori, arata ca, in comparație cu alte țari intervievate, romanii sunt mai predispuși sa contracteze un imprumut in perioada Sarbatorilor Pascale. Peste 10% din cei intervievați declara…

- Aproape trei sferturi dintre directorii financiari din Romania considera ca tehnologia invechita este o piedica in calea dezvoltarii si a profitabilitatii, iar in aceste conditii noua din zece directori estimeaza o crestere a costurilor cu tehnologia, potrivit unui sondaj de opinie realizat de KPMG.…

