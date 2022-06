Stiri pe aceeasi tema

Guvernul condus de Nicolae Ciuca a sfidat votul dat de romani la referendumul pe justiție inițiat la dorința lui Klaus Iohannis. Executivul a dat o Ordonanța de Urgență pentru a modifica articolul 155 din Codul Penal, in urma deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei.

Ministerul Familiei a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgență care prevede inființarea programului „FamilyStart", destinat tinerilor de 18-45 de ani care iși intemeiaza o familie și care au venituri cumulate de pana la maximum 7.500 de lei net per familie.

"Am aprobat astazi, in sedinta de Guvern, Ordonanta de Urgenta care permite ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile! Documentul initiat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene este foarte important inclusiv pentru…

Guvernul a adoptat, la propunerea ministerului Energiei, ordonanta de urgenta privind stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei din Fondul pentru Modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, potrivit…

Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanta de Urgenta prin care operatorii economici de pe litoral vor putea incheia, anul acesta, acte aditionale pentru inchirierea prin incredintare directa a noilor plaje create.

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern va fi adoptata o Ordonanta de urgenta care se refera la masuri pentru combaterea episoadelor repetate de incendii, inclusiv in proximitatea Capitalei, astfel incat acestea vor fi incluse in categoria infractiunilor, potrivit news.ro.

Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care prevede majorarea cu un punct procentual a contributiei datorata de salariat la fondurile private de pensii (Pilonul II).

Guvernul pregatește o noua Ordonanța de Urgență pentru adoptarea unor noi masuri privind criza prețurilor in domeniul energiei. Informația a fost confirmata de ministrul Virgil Popescu, care a spus ca noua OUG va fi adusa in ședința de guvern saptamana acesta sau cel mai tarziu saptamana viitoare,…