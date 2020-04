Stiri pe aceeasi tema

- Cu doi, trei, sau șase copii. Cu curte sau fara. In Romania, sau America...Am stat de vorba cu oameni care au copii și lucreaza de acasa in aceasta perioada, lucru pe care, personal, il consider extrem de curajos. Pe mine, ma sperie.

- Problema coronavirusului ia amplaoare la nivel mondial. Organizatia Mondiala a sanatatii a anuntat, miercuri, ca situatia generata de coronavirus este pandemie. In Romania, avem, pana acum, confirmate 47 de cazuri, dintre care 18 au fost confirmate miercuri. Doi pacienti dintre cei infectati…

- Numarul de morti din cauza virusului care a speriat o intreaga planeta creste alarmant de la o zi la alta, si nu doar in zona de foc, in regiunea Wuhan din China, ci si pe alte continente. Desigur, cazurile sunt izolate in afara focarului, dar in crestere.In Romania nu au fost confirmate infectii cu…

- Euler Hermes, liderul global in asigurarea de credit comercial si recunoscut specialist in domeniul garantiilor si al colectarii creantelor, prezinta un indice global de insolvența, care arata ca insolvențele vor crește in 4 din 5 țari in 2020. Falimentele globale sunt in continua creștere, ceea ce…

- ​Aversiunea la risc a lovit piețele economice pe masura ce apareau tot mai multe știri despre coronavirus, arata o analiza publicata miercuri de 6 economiști ai ING. Incertitudinea îi face pe investitori sa solicite o prima suplimentara de risc pentru activele expuse cererii chineze, ceea ce ar…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat marți la Antena 3 ca Romania nu pare sa se indrepte spre criza sau recesiune, dupa ce guvernanții au spus in repetate randuri ca s-a cam ajuns la fundul sacului și nu sunt bani pentru anumite proiecte, inclusiv ministrul Finanțelor spunand…

- Numeroși utilizatori au semnalat ca WhatsApp a picat duminica in Romania și in alte țari din lume. Potrivit Down Detector, oamenii s-au plans ca nu pot citi, trimite mesaje sau imagini prin intermediul aplicației.In Romania, cele mai multe probleme au fost semnalate intre orele 12 și 15. Romanii au…