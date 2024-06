Stiri pe aceeasi tema

- Cresc amenințarile de phishing in mediul online, atacurile de tip phishing devin tot mai sofisticate și periculoase, atragand atenția autoritaților și a utilizatorilor asupra necesitații de a fi vigilenți in mediul online. Specialiștii recomanda verificarea expeditorului, evitarea linkurilor suspecte…

- In Romania a fost folosita in premiera o substanța inovatoare. Echipa medicala, condusa de conf. univ. dr. Lucian EVA, managerul Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, a realizat o operație revoluționara efectuata in semiintuneric care a salvat viața unui baiețel de 12 ani.

- Specialiștii trag un semnal de alarma, dupa ce in ultima perioada au aparut tot felul de provocari pe TikTok. Una dintre ele este „One Chip Challenge”, care a ajuns și in Romania. Un copil de 14 ani a murit dupa ce a consumat un chips tortilla extrem de picant.

- Un copil de 13 ani este cautat de poliție dupa ce a plecat de joi acasa și nu a mai revenit. Cei care il vad sunt rugați sa sune la 112!,,AJTAI ALEXANDRU HORIA RAFAEL, in varsta de 13 ani, din municipiul Cluj-Napoca a plecat de la locuința la data de 16 mai a.c. in jurul orei 15.00 și nu s-a intors…

- Senatorul PNL de Argeș, Danuț Bica, s-a adresat ministrului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse in privința implementarii Programului National de Fertilizare in Vitro (FIV) 2023-2024. In Romania, Programul National de Fertilizare in Vitro (FIV) 2023-2024, cunoscut și drept program pentru creșterea…

- Marea Britanie a intrat in recesiune. Cifrele oficiale publicate joi, la ora 7 dimineața, au confirmat faptul ca aceasta a inceput in a doua jumatate a anului trecut. Totuși, specialiștii vorbesc despre o recesiune „superficiala”, noteaza Mediafax. Oficiul Național de Statistica a confirmat ca au…