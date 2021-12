În România încă se face educație cu nuiaua: Un copil din doi este lovit în familie Datele unui studiu lansat luni de Organizația Salvați Copiii Romania arata o incidența mult mai mare a aplicarii pedepselor fizice in familie (46%), in comparație cu cea recunoscuta de parinți (28%). Un copil din doi este lovit in familie, 18% dintre copii se culca flamanzi, 5% dintre copii sunt supuși abuzurilor fizice in școli și crește incidența abuzului sexual in afara familiei. Aproximativ 3% dintre parinți afirma ca, in ultimul an, copilul lor a fost victima a abuzului sexual, in aproape doua treimi dintre cazuri agresorul fiind o persoana necunoscuta, iar 2,9% dintre adolescenți… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

