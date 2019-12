Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali din municipiul Galati au aplicat, de la inceputul anului, in baza Legii privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, un numar de 735 de sanctiuni contraventionale, in suma de aproximativ 60.000 lei. Potrivit unei informari transmise, joi, de Politia Locala…

- Acțiunea a urmarit respectarea normelor legale care vizeaza activitatea de taximetrie si crearea unui climat de ordine si siguranta rutiera. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 22 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 4.900 de lei, din care 3 la Legea 38/2003 privind transportul…

- In cursul de 4 noiembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Sibiu au reținut un sibian in varsta de 52 de ani, cercetat penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de amenințare și violare de domiciliu. Read More...

- Alexandru Cumpanașu, candidatul independent la prezidențiale, a lansat din nou, pe Facebook, un atac la adresa celor care se folosesc de numele nepoatei sale, Alexandra, in emisiuni TV, și a anunțat ca va depune plangere penala la SIIJ, pe numele procurorilor din cazul Caracal.Citește și: Atenție!…

- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii din Blaj au organizat o acțiune avand ca scop creșterea gradului de disciplina rutiera și prevenirea accidentelor. Cu aceasta ocazie polițiștii au constatat 2 infracțiuni in flagrant și au aplicat 76 de sancțiuni contravenționale, in valoare e 11.755 lei,…

- Ministrul Finantelor Publice spune ca proiectul sau de lege a fost inteles gresit, si a pus acest lucru pe "lipsa culturii financiare" , dar a precizat ca, daca mediul de afaceri ii cere, il va retrage. "Am vazut si eu, din pacate, in Romania constati in fiecare zi lipsa de cultura financiara, care…

- • Un padurar a fost gasit mort vineri dimineata, la marginea unei paduri, avand mai multe urme de violenta pe corp • Din cate se pare, barbatul ce lucra de 20 de ani in domeniu a fost omorat de hotii de lemne • Politistii au deschis un dosar penal si fac acum verificari pentru a-i [...]

- Un bistrițean, care a refuzat sa mai restituie un bun lasat in grija de un amic, are acum probleme cu legea. Barbatul a fost reclamat, iar acum este anchetat de polițiști, pentru abuz de incredere. In urma investigațiilor efectuate intr-un dosar penal, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale…