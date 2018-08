În România , exista o locație care le are pe toate: munte, apă, plajă și aer pur… Se pare ca in țara noastra exista un loc asemanat cu cel al Alpilor elvețieni. Spunem asta pentru ca studiile arata ca puritatea aerului din Colibița, Valea Bistriței, are o concentrație de 90 micrograme/m3 de ozon, iar valoarea medie in Romania este de 72,6 micrograme/m3. PE LANGA AERUL CURAT, COLIBIȚA MAI OFERA ȘI LOCURI DE PLAJA LA MALUL APEI LACULUI DE ACUMULARE CU ACELAȘI NUME. Daca te-ai hotarat deja sa vizitezi Colibița, afla ca poți face și excursii, drumeții montane, ciclism, caiac, alpinism sau poți pescui pastrav, clean sau caraș. Pe de alta parte, zona are o reputație turistica istorica,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

