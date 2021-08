Stiri pe aceeasi tema

- Oponentii permisului sanitar au iesiț din in strada sambata, 15 august, in Franta pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 200 de manifestatii fiind prevazute pe tot cuprinsul tarii, la cateva zile dupa intrarea in vigoare a obligativitatii de a prezenta acest permis in cea mai mare parte a locurilor…

- În urma cu mai multe zile, Marius Șumudica își ironiza, cu ocazia unei conferințe de presa, adversarii din Liga 1 care au fost eliminați din Europa în aceeași zi: „Deocamdata, Loganul rezista! Fața de alții, care în primul tur au fost cu Tico", declarase antrenorul…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne a declarat ca numarul cazurilor de COVID-19 este in crestere in Europa si ca in Romania sunt relaxate masurile mult mai mult decat t in alte tari

- Armin van Buuren revine in fața publicului din București, dupa 7 ani, și pregatește cel mai mare și spectaculos solo show din Europa. Se va intampla in cadrul Sound of Bucharest, pe 25 septembrie, in Piața Constituției. “A trecut prea mult timp de cand am stat departe de scena, peste 18 luni fara sa…

- Președintele Klaus Iohannis participa luni, la Summitul Alianței Nord-Atlantice, organizat la Cartierul General al NATO din Bruxelles, informeaza Administrația prezidențiala.”În cadrul reuniunii la nivel înalt, liderii aliați vor decide asupra liniilor prioritare pe care se va…

- Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” va marca evenimentul internațional Noaptea Europeana a Muzeelor pe data de 12 iunie, cand vor avea loc o serie de evenimente cultural-educaționale la secțiile de Istorie-Arheologie. La Secția de Istorie și Arheologie vor fi rulate, pe monitoarele amplasate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a lansat un atac violent, marti seara, la Romania TV la adresa jurnalistului Cristian Tudor Popescu. „Nu poti sa jignesti asa poporul roman, cu vaca din India. Domne, asta e atitudine? Stim cu totii, probabil stie si domnia sa, ca e sacra in India, nu e chiar o bucurie…

- Barbatul care a murit, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan, au declarat, pentru AGERPRES , surse din randul anchetatorilor. Se pare ca omul de afaceri s-a urcat in mașina,dupa ora 7.00, dupa obișnuita…