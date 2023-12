Stiri pe aceeasi tema

- „Am vazut ca au aparut situații de furnizori care au crescut nefundamentat prețurile, de vreme ce in toata Europa au scazut. E drept ca aceste majorari nu se resimt in facturile populației, unde exista plafonare. Dar aceste firme vin apoi la stat ca sa le decontam noi diferența fața de prețul plafonat.…

- Suntem printre cei mai mari producatori de energie electrica din Europa și producem acum și foarte multa energie verde, din fotovoltaice sau eoliene. Doar ca, atunci cand bate vantul mai tare, se opresc si eolienele si cade, si alimentarea cu energie electrica in multe localitați.

- Facturile ridicate la electricitate ii motiveaza pe oameni sa iși controleze mai bine consumul de electricitate acasa. Cu toate acestea, unii oameni nu realizeaza ca aparatele, cum ar fi televizoarele și laptopurile, pot consuma energie electrica și atunci cand sunt inchise. Atunci cand nu sunt folosite,…

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IX.2023, au totalizat 24.721.800 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 466.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 13.534.200 tep, in crestere cu 134.400 tep (+1%) fata de perioada 1.I-30.IX.2022,…

- ”In perioada 1.I – 30.IX.2023, comparativ cu perioada 1.I – 30.IX.2022, productia industriala (serie bruta) a scazut cu 5,1%, ca urmare a scaderilor productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-10,9%) si industriei prelucratoare (-4,6%). Industria extractiva…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, l-a acuzat, indirect, pe partenerul sau de coaliție, Marcel Ciolacu, ca ar fi mințit cand a susținut ca plafonarea prețurilor la alimentele de baza ar fi funcționat. In realitate, nu numai ca prețurile nu au scazut, dar cei mai loviți au fost producatorii romani, care…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut miercuri, pentru a doua zi consecutiv, in conditiile in care luna noiembrie a inceput cu o vreme favorabila. Totodata, razboiul din Orientul Mijlociu pare ca nu va afecta livrarile mondiale de energie, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Cotatiile…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa continua sa scada din cauza vremii neobisnuit de calde care distruge o cerere de gaze deja afectata de apetitul redus al sectorului industrial, transmite Bloomberg. Contractul la gaze cu livrare in luna noiembrie a scazut marti dimineata cu…