Stiri pe aceeasi tema

- Romania:Peste 854.000 persoane au facut și rapelul la vaccinarea anti-COVID În România, peste 59.000 de persoane au fost vaccinate, în ultimul interval de raportare, de 24 de ore. Pâna în prezent, în cadrul campaniei de vaccinare anti-COVID, 1.831.000…

- Romania continua vaccinarea cu toate sarurile anti-COVID autorizate in UE Foto: facebook/Ro Vaccinare. România va continua campania de vaccinare cu toate sarurile anti-COVID autorizate la nivel european. Decizia a fost luata la reuniunea de urgența de aseara a Comitetului…

- Aproape 648.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in Romania Foto arhiva: captura video (www.facebook.com/RO-Vaccinare) În România au fost vaccinate pâna acum ati-COVID-19 aproape 648.000 de persoane, dintre care 194.000 au facut și rapelul. Majoritatea au privind…

- Persoanele din categoriile vulnerabile, prioritate la vaccinarea anti-Covid Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. Sistemul de programare pentru vaccinarea împotriva COVID va fi adaptat astfel încât sa li se dea prioritate persoanelor din categoriile vulnerabile incluse…

- Prima etapa de imunizare a populației impotriva COVID-19 s-a incheiat și aproximat 170.000 de cadre medicale și personal din centrele medico-sociale s-au vaccinat. Un numar de 168.705 de cadre medicale și personal din centrele medico-sociale s-a vaccinat impotriva COVID-19 de pe 27 decembrie pana pe…

- Bisericile, implicate in promovarea informațiilor privind vaccinarea În cea de-a doua etapa de vaccinare este inclus și personalul cultelor religioase. Între timp, bisericile din România au fost implicate în promovarea informațiilor medicale privind vaccinurile anti-COVID-19.…

- 150.000 de persoane – cadre medicale – s-au inscris, pana marți, pentru a fi vaccinate in prima etapa a campaniei, iar autoritațile se așteapta ca jumatate dintre profesori sa fie de acord cu imunizarea și sa intre in proces pana la sfarșitul acestei luni, afirma coordonatorul național al campaniei…

- Vaccinarea ar putea duce la discriminare. Este opinia președintelui CNCD care spune ca nu doar in Romania, ci peste tot in Europa, vor fi astfel de cazuri. Secretarul de stat Raed Arafat crede ca in Romania vor fi evitate problemele de acest tip. Asztalos Csaba, presedintele Consiliului National pentru…