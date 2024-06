Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani, tensiunile dintre Israel și Hezbollah au atins noi cote, insa niciuna dintre parți nu pare dispusa sa declanșeze un conflict de amploare. Intr-o spirala de amenințari și atacuri, atat Israel, cat și Hezbollah joaca un joc periculos, riscand sa declanșeze un razboi devastator care…

- Atunci cand efectueaza plați, mulți cetațeni apreciaza confidențialitatea și iși doresc ca datele lor sa fie protejate. Mijloacele actuale de efectuare a plaților electronice nu sunt ideale din acest punct de vedere. Banca Centrala Europeana elaboreaza moneda euro digitala, astfel incat sa reprezinte…

- Indicii BVB, evoluție total pozitiva, la 60 de minute dupa deschiderea pieței de marți. Indicii Bursei de Valori București (BVB) erau pe verde total, marți, la 60 de minute dupa deschiderea pieței. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, era in creștere cu 0,71 la suta, iar…

- Cursul oficial al Bancii Naționale a Romaniei, publicat luni, arata o apreciere a monedei naționale, de pana la 4,9761 lei, in raport cu euro, și o depreciere, pana la 5,0899 lei, in raport cu francul elvețian, care s-a vandut, in ultima zi de cotații din luna mai, cu 5,0656 lei. Concret, leul romanesc…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut anul trecut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro, de la 143,886 miliarde euro la 31 decembrie 2022, iar in primele trei luni ale anului 2024 s-a majorat cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro, arata datele Bancii Nationale…

- Un total de 2,471 persoane au fost gazduite de structurile de primire turistica (inclusiv apartamente si camere de inchiriat), in primul trimestru al anului 2024, in crestere cu 2,4 l suta, fata de perioada similara a anului trecut, potrivit informațiilor publicate, miercuri, de Institutul National…

- In Romania, Sistemul de Garanție și Returnare (SGR), cunoscut sub numele de ReturoSGR, a fost lansat cu mari speranțe, dar se transforma rapid intr-o povara pentru consumatori și producatorii locali. Datele recente arata ca acest sistem este departe de a fi eficient, iar problemele majore il plaseaza…

- E o vorba celebra: De fisc și de moarte nu scapa nimeni! In Romania, situația e mult mai complexa pentru fiscul te cauta și dupa ce mori. Curtea de Conturi a descoperit in timpul misiunilor de audit efectuate in mai multe administrații județene a Finanțelor Publice ca persoanele decedate inca exista…