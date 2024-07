Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Horatiu Moldovan, seful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Spitalului Floreasca din Capitala, a explicat ca in Romania ar putea fi prelevate organe de la pacienti in moarte circulatorie, adica acei pacienti al caror creier a murit.

- Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca (IOCN) marcheaza implinirea a 95 de ani de existența printr-o serie de evenimente stiintifice, la care participa personalitati medicale din Romania, Germania, Suedia, SUA si Norvegia. Sub genericul „Zilele Institutului Oncologic «Prof. Dr.…

- Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca (IOCN) marcheaza implinirea a 95 de ani de existența printr-o serie de evenimente stiintifice, la care participa personalitati medicale din Romania, Germania, Suedia, SUA si Norvegia. Sub genericul „Zilele Institutului Oncologic «Prof. Dr.…

- NATO creeaza coridoare terestre pe care soldații și vehiculele militare americane le-ar putea folosi in cazul unei invazii rusești in Europa, relateaza The Telegraph, citand oficiali anonimi. In timp ce unele forțe americane ar urma sa fie transportate pe uscat din porturile italiene catre Ungaria,…

- Vladimir Lipaev, noul ambasador al Rusiei in Romania, și-a inceput joi, 6 iunie, misiunea cu prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare la MAE, unde a fost primit de secretarul de stat pentru afaceri strategice, Ana Tinca.Partea romana i-a transmis ambasadorului rus ca Rusia este vinovata pentru…

- Emilia Galinska este cel de-al patrulea transfer al verii la CS Minaur Baia Mare. Ea vine de la Magura Cisnadie, echipa la care s-a transferat in anul 2023. Trei ani a jucat in Germania, la Neckarsulmer, Borussia Dortmund și Union Halle-Neustadt, dupa care s-a transferat acasa, in Polonia, unde a evoluat…

- Influencer din Italia cunoscut in mediul online sub numele de Paoletto s-a plimbat pe strazile Capitalei și a impartașit fanilor parerile „la cald”.Ceea ce i-a atras atenția italianului a fost numarul mare de mașin scumpe care circula pe strada, in contextul in care țara noastra este considerata una…