In Romania, aproape trei sferturi din populatia adulta este lipsita de competente digitale de baza (INACO)

- In Romania, aproape trei sferturi din populatia adulta poate fi considerata drept lipsita de competente digitale de baza si, potrivit ultimelor date ale Eurostat, 30% dintre cetatenii Romaniei nu au folosit niciodata internetul, se arta intr-un

- Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana la cresterea preturilor pentru produse si servicii, cu 257% in perioada 2000-2017, urmata de Islanda (108,3%), Ungaria (98%) si Letonia (86,7%), arata datele furnizate luni de Eurostat. In Romania preturile bauturilor alcoolice si al tigarilor…

- In cursul anului 2017, in Uniunea Europeana au fost inregistrate mai multe decese decat nasterile (5,3 milioane de decese si 5,1 milioane de nasteri), ceea ce inseamna ca schimbarea naturala a populatiei UE a fost negativa, a informat marti Eurostat.

- Sondaj surprinzator in Rusia. Aproape o treime dintre tinerii adulti rusi vor sa emigreze, destinatia preferata fiind Germania, indica un sondaj realizat de Centrul rus pentru analiza opiniei publice, transmite luni dpa.

- In Romania 76% din populatie nu a avut nicio vacanta in anul 2016, fapt care plaseaza tara noastra in topul tarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat. De asemenea, peste 55% dintre cetatenii Romaniei nu calatoresc din motive financiare. Raportul arata ca in urma…

