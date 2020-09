Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, isi va lansa in luna noiembrie primul volum al memoriilor sale. Memoriile prezidențiale ale lui Barack Obama vor fi publicate in doua volume. Primul dintre ele – “Pamantul fagaduinței” – va aparea simultan in 25 de limbi. “Pamantul fagaduinței” va fi publicat in Romania, atat in format tiparit, cat și in format digital de Editura Litera. Ediția in limba engleza a carții va fi publicata in SUA și Canada. Data de publicare a celui de-al doilea și cel din urma volum de memorii n-a fost inca stabilita și va fi facuta publica ulterior. Informațiile despre turneul…