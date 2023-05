Stiri pe aceeasi tema

- In primele trei luni din 2023 economia Romaniei a inregistrat un avans de 0,1%, in comparație cu trimestrul anterior.Este un avans inferior celui consemnat in aceeași perioada de economia europeana, care a crescut cu 0,2%.Avansul anual (in comparație cu primul trimestru din 2022) este…

- Nivelul de digitalizare in scolile din Romania este inca redus, desi ocupam primele locuri in lume la viteza mare de internet si suntem recunoscuti pentru calitatea fortei de munca din IT. Educatia este, insa, un domeniu foarte dificil de comparat cu alte industrii. In Romania, procentele din PIB alocate…

- Preturile locuintelor in Uniunea Europeana au inregistrat, in perioada octombrie-decembrie 2022, prima scadere din ultimii opt ani, respectiv din 2015, cand a inceput trendul ascendent. In Romania prețurile au crescut cu 30% in ultimii ani.Potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica…

- Numarul vehiculelor electrice de pasageri in Uniunea Europeana a crescut cu 76%, in 2021 comparativ cu 2020, toate statele membre UE raportand cresteri, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform economedia.ro . Cele mai mari cresteri, de peste 120%, ale flotei de…

- Copiii romani sunt cei mai expuși riscului de saracie sau excluziune sociala din UE. Aproape jumatate dintre ei se confrunta cu nutriție deficitara, acces inegal la educație și la servicii sociale. In toata statele UE, numarul copiilor la limita saraciei a crescut cu 200.000, dintre care 25.000 din…

- Copiii romani sunt cei mai expuși riscului de saracie și excluziune sociala, dintre toate statele UE, cu o rata de 41.5% (doi din cinci). La nivelul UE, unu din patru copii traiește la limita saraciei. In Finlanda și Danemarca, riscul de saracie sau de excluziune sociala pentru copii a fost cel mai…

- RAPORT EUROPEAN: Copiii romani, cei mai expuși riscului de saracie sau excluziune sociala din UE: aproape jumatate dintre ei se confrunta cu nutriție deficitara, acces inegal la educație și la servicii sociale. In toata statele UE, numarul copiilor la limita saraciei a crescut cu 200.000, dintre care…

- Nivelul de trai din Anglia va fi depașit de cel din Polonia pana in 2030 și apoi și de cel din Romania și Ungaria, daca politica economica a țarii nu se va schimba in mod semnificativ, se arata intr-o analiza publicata de Partidul Laburist, aflat in opoziție, scrie agenția Reuters, preluata de news.ro.La…