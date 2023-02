Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolele extraordinare de Anul Nou puse in scena saptamana trecuta de Filarmonica ”George Enescu” reprezinta doar inceputul unui 2023 pe care managerul il promite a fi unul de vis. Instituția municipalitații botoșanene dorește sa sarbatoreasca in continuare la nivel inalt stagiunea aniversara, a…

- Filarmonica ”George Enescu” a incheiat apoteotic un an de neuitat in care a adus la Botoșani cațiva dintre cei mai mari muzicieni ai Romaniei. Joi și vineri, Casa de Cultura a Sindicatelor a fost arhiplina la cele doua concerte de Craciun organizate de instituția municipalitații botoșanene.

- Cand VISELE devin realitate: Filarmonica “George Enescu” Botoșani, pe cele mai mari scene din Marea Britanie Ceea ce in urma cu doar un an de zile parea doar o fantasmagorie venita din mintea avangardista a unui nou manager, o poveste despre ce ar putea sa fie și nimic altceva, devine in aceste zile…

- Sarbatorim astazi, impreuna, Ziua Naționala a Romaniei, cu recunoștința pentru sacrificiul și ințelepciunea inaintașilor noștri care au facut posibila Romania Mare, dar și cu incredere și speranța in viitorul pe care noi inșine, ca națiune, alegem sa-l co

- Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a semnat astazi, alaturi de ministrul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), Barna Tanczos, un contract de finanțare din cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbari Climatice și Ecosisteme” (RO - Mediu).

- Seria concertelor memorabile organizate de Filarmonica ”George Enescu” Botoșani in aceasta toamna continua astazi cu ”Simfonia Direcția 5”. De la ora 18:30, la Casa de Cultura a Sindicatelor rockul alternativ se intalnește cu simfonia.

- Gheorghe Zamfir, cel mai cunoscut muzician roman de pe planeta, iși dorește sa transmita admiratorilor sai emoție și pe șevalet. Naist, pianist, acordeonist, solist, compozitor și dirijor, ”regele naiului” va face cunoștința romanilor și cu pasiunea sa pentru pictura. De maine, Teatrul Național din…