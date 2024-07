Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in familia celebrului Iosif ROtariu! Soția lui, Dana Rotariu, s-a stins din viața in urma cu cateva ore, dupa o lupta cumplita cu boala. Pierderea ei a lasat in urma doar lacrimi și durere in familia lui. Mesajele de suferința au curs dupa vestea tragica!

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a respins ipoteza potrivit careia, in prezent, s-ar afla in campanie pentru alegerile prezidentiale, precizand ca decizia va fi luata in PNL dupa alegerile locale. “Alegerile prezidentiale fac deliciul tuturor supozitiilor si discutiilor in acest moment, dar (…) sa finalizam…

- Ionuț Negoița se numara printre oamenii de afaceri ce au preferat mereu discreția. Milionarul a renunțat in urma cu patru ani la conducerea Dinamo, iar de atunci se ocupa de imobiliare. Chiar și așa, nu uita niciodata de cele mai dragi persoane din viața lui: soția și copiii.

- Mircea Lucescu și soția sa, Neli, sunt casatoriți de mai bine de cinci decenii, dar se comporta ca doi adolescenți indragostiți. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca dragostea adevarata exsita.

- Clipe speciale in familia lui Florin Salam! Regele Manelelor iși sarbatorește ziua onomastica, intr-una dintre cele mai importante pentru creștini. Roxana Dobre i-a transmis un mesaj special și ii este alaturi, așa cum s-a intamplat de fiecare data pana acum.

- Aventura ascunsa a lui Amza PelleaIn centrul vieții sale personale se afla o relație de dragoste neobișnuita, o aventura care a aprins scantei și a adus controverse. Ioana Pavelescu, o actrița de o frumusețe rapitoare și un talent remarcabil, a fost marea pasiune care l-a facut pe Amza Pellea sa depașeasca…