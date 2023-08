Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Craiova au fost retinuti, ieri, dupa ce au facut scandal intr-un local. Cei doi tineri de 24 si 32 de ani sunt banuiti de: comiterea infracțiunilor de lovirea sau alte violente, amenintare, tulburarea ordinii si linistii publice, portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase.…

- FOTO| Un pașaport al statului COSTA RICA, gasit in incinta unui local din ALBA: De unde poate fi ridicat de catre proprietar Un pașaport al statului COSTA RICA, gasit in incinta unui local din ALBA: De unde poate fi ridicat de catre proprietar Un pașaport a fost gasit in incinta fast-food-ului 4 FOOD…

- Saptamina trecuta la Cahul, Președintele Maia Sandu a vizitat și agropensiunea ,,Casa Bunicului”, de la Pașcani, unde a cunoscut-o pe Lidia Lazar care, impreuna cu familia sa, a dat o noua viața fostei tabere de odihna din sat. Cu susținerea partenerilor externi, familia Lazar a pornit afacerea in plina…

- Romania's foreign direct investments increased 20 percent in 2022, mainly on account of reinvested local profits and to a lesser extent due to greenfield investments, presidential advisor Cosmin-Stefan Marinescu said on Tuesday at the official session of the "Commercial Diplomacy Week"."We have a…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU. 25 iunie, ora 11.00-26 iunie, ora 04.00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata Pe intreg județul Alba vor fi averse torențiale și izolat caderi de grindina. Local cantitațile de apa vor fi de 30…40 l/mp și izolat de peste 60 l/mp (in intervale…

- Conferinta Nationala de Boli Infectioase de la Iasi este un eveniment care are o traditie consolidata de peste 15 ani, fiind un reper important in domeniul medicinei la nivel national. De-a lungul anilor, aceasta a reunit numeroase figuri importante ale medicinii care reprezinta specialitatea de boli…

- Primariile Vizantea Livezi, Soveja, Campuri și Racoasa vor achiziționa cate un microbuz electric pentru asigurarea transportului local. In acest sens, a fost incheiat un parteneriat intre comunele mai sus amintite, iar achiziția de microbuze electrice deja se afla pe portalul de achiziții publice. Fiecare…

- Nou record lunar de calatori pentru transportul public local targoviștean! Peste o suta de mii de persoane au ales transportul in comun in luna mai. Pentru prima data in ultimii ani numarul acestora depașește 100.000! „114.377 calatori au utilizat autobuzele primariei pe raza municipiului Targoviște…