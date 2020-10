Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova a inceput vineri campania electorala pentru alegerile prezidentiale preconizate la 1 noiembrie, intr-un context marcat puternic de recrudescenta epidemiei de COVID-19, in timp ce factorul geopolitic este la fel de important in acest scrutin ca la toate alegerile desfasurate in…

- Republica Moldova are nevoie de o politica responsabila și echilibrata. In ultimii ani, țara noastra a trecut prin multe provocari precum caderea regimului oligarhic, pandemia mondiala provocata de COVID-19, dar și cea mai severa seceta din istoria țarii. Acum, cetațenii Republicii Moldova merita sa…

- Daca duminica viitoare ar avea aloc alegerile prezidențiale, Igor Dodon ar obține cele mai multe voturi. sint datele ultimului sondaj Vox Populi - septembrie 2020, realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Potrivit datelor, 41,6 la suta din cetațenii deciși sint gata…

- CEC a finalizat inregistrarea grupurilor de inițiativa pentru inaintarea candidaților in alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. In pofida ”duzinii dracului” de pretendenți, practic toate sondajele arata ca favoritul cursei prezidențiale este actualul șef al statului Igor Dodon. In opinia sociologilor,…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a examinat in cadrul ședinței de astazi, 11 septembrie, cererile de inregistrare a 4 grupuri de inițiativa pentru colectarea semnaturilor in vederea susținerii candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova.

- Șeful statului, Igor Dodon, s-a prezentat astazi la CEC, insoțit de membrii grupului de inițiativa din partea PSRM pentru inregistrarea candidaturii sale la alegerile prezidențiale. In aceste momente, membrii CEC verifica setul de documente.

- Campania electorala incepe greu. Motiunea de cenzura a deturnat in buna parte atentia oponiei publice de la actiunile si manifestarile electorale ale partidelor si candidatilor. Criza de pandemie, numarul de infectari cand mai mare cand mai mic, de asemenea preocupa populatia ceva mai mult decat alegerile. …

- Mai este puțin și romanii vor putea sa mearga, din nou, la vot. Alegerile locale din 2020 vin cu o serie de surprize, de noutați, dar și cu un mix interesant de candidați din partea tuturor partidelor.