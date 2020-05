Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a urcat la 4.052, dintre care 475 de cetateni sunt din Transnistria. In total, au fost vindecate 1.382 de persoane, 260 de pacienti se afla in stare grava, dintre care 27 se afla la respiratie artificiala.

- Un numar de 35 de pacienti cu coronavirus, in stare grava, au fost tratati, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, in sectia de Anestezie-Terapie Intensiva (ATI) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, peste o treime dintre acestia decedand.Conform unei informari transmisa de…

- In Republica Moldova au fost inregistrate, pana la aceasta ora, 3.408 de cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care au fost inregistrate 98 de decese. 18 pacienti se afla in stare extrem de grava si sunt conectati la respiratie artificiala.

- In Republica Moldova au fost inregistrate 2.778 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. 218 persoane se afla in stare grava. Alti 535 de pacienti sunt in stare de gravitate medie. De asemenea, la moment sunt 11 gravide internate in spital cu COVID-19, dar si peste 70 de copii.

- In aceste clipe, ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, prezinta informațiile actualizate privind controlul infecției cu noul tip de coronavirus, la nivel național. Potrivit ei, pana astazi, 18 aprilie 2020, s-au vindecat 391 de pacienți confirmați cu Covid-19.

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – Post-ul ROMANIA Covid-19: 143 de cazuri noi, in 24 de ore! 7 pacienti in stare grava apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Toma Ciorba” sunt internate 43 de persoane confirmate cu COVID-19, iar sapte dintre acestea sunt in stare grava. Alte 32 de persoane sunt in stare medie, iar patru – in stare satisfacatoare. Informatiile au fost prezentate vineri dimineata, 20 martie, de catre…

- Ziarul Unirea Situația degenereza și in Franța: 154 de pacienți sunt in STARE GRAVA, iar numarul morților a ajuns la 79, din cauza COVID-19 In Franta, potrivit ultimului bilant oficial, au murit 79 de persoane din cauza coronavirusului si au fost contaminate 3.661 de oameni. Aproape 800 de cazuri noi…