- Peste 900 de cadavre de civili au fost descoperite in regiunea din jurul Kievului in urma retragerii forțelor ruse, aproape toți fiind uciși prin impușcare, potrivit Associated Press care citeaza poliția locala. Numarul este dublu fața de cel anunțat de autoritațile ucrainene in urma cu aproape doua…

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, le-a transmis cetațenilor ruși sa nu se mai lase pacaliți de propaganda lui Vladimir Putin și sa ocoleasca cenzura impusa de statul prin folosirea VPN-urilor pentru a cerceta pe internet despre crimele de razboi comise de armata rusa in Ucraina. Johnson s-a adresat…

- In ultimul sau discurs catre țara, transmis marți, 5 aprilie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, 44 de ani, a afirmat ca va veni vremea cand fiecare rus va afla intregul adevar despre crimele de razboi din Ucraina si a cerut tuturor sa faca cunoscute la nivel global aceste fapte, informeaza…

- Președintele Volodimir Zelenski a fost luni la Bucha, localitatea de langa Kiev unde dupa retragerea trupelor ruse au fost descoperite cadavrele unor civili executați pe strazi, precum și gropi comune. El a spus ca Ucraina nu va avea liniște pana cand nu vor fi identificați și trași la raspundere cei…

- Unul dintre barbati avea mainile legate, iar cadavrele erau imprastiate pe cateva sute de metri.16 din cele 20 de cadavre erau intinse pe trotuar sau pe bordura. Trei se aflau in mijlocul drumului, iar un altul in curtea unei case. Doi se aflau langa niste biciclete, un altul - langa o masina abandonata.Un…

- Occidentul a facut o ”greșeala teribila” lasandu-l pe Putin ”sa scape” dupa anexarea Crimeei in 2014 și a devenit apoi ”mai dependent” de resursele rusești, a spus Boris Johnson. Iar aceasta dependența l-a incurajat sa bombardeze civili, mai crede el. Vestul trebuie sa puna capat dependenței de energia…

- Un tren cu 11 vagoane, pus la dispoziție de Caile Ferate Moldova, in colaborare cu autoritațile din Romania, a pornit de la punctul de frontiera Valcineț catre Romania. Aproape 1100 de cetațeni ucraineni – sau care se aflau la momentul izbucnirii razboiului, in Ucraina – s-au urcat in acest tren, cu…