Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a inregistrat in total pana in prezent aproape 7.000 de cazuri de cazuri de infectare cu varianta B.1.617.2 a coronavirusului identificata prima data in India, a anuntat joi Public Health England (PHE), relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Regatul Unit a inregistrat in total pana in prezent aproape 7.000 de cazuri de cazuri de infectare cu varianta B.1.617.2 a coronavirusului identificata prima data in India, a anuntat joi Public Health England (PHE), relateaza Reuters. Potrivit PHE, au fost confirmate 6.959 de cazuri de infectare…

- Vaccinurile de la Pfizer/BioNTech si AstraZeneca/Oxford s-au dovedit a fi aproape la fel de eficiente impotriva variantei indiene a coronavirusului ca si variantei englezesti, a indicat sambata un studiu realizat de autoritatile sanitare din Anglia, Public Health England, noteaza AFP. Potrivit studiului,…

- Vaccinurile de la Pfizer/BioNTech si AstraZeneca/Oxford s-au dovedit a fi aproape la fel de eficiente impotriva variantei indiene a coronavirusului ca si variantei englezesti, conform unui studiu realizat de oamenii de știința britanici. Potrivit studiului PHE, realizat intre 5 aprilie si 16 mai, vaccinul…

- Ministrul britanic alsanatatii, Matt Hancock, a laudat rezultatele, pe care le-a descris drept „inovatoare”, intr-un moment in care guvernul se bazeaza pe campania sa de vaccinare pentru a se proteja de un focar al variantei indiene care pune in pericol continuarea planului sau de relaxare a restrictiilor,…

- Varianta, numita B.1.617.2, este una dintre cele trei detectate inițial in India. Public Health England a desemnat-o vineri drept „varianta de ingrijorare”, recunoscand ca pare a fi cel puțin la fel de transmisibila ca așa-numita varianta dominanta Kent, din Marea Britanie. Nu este clar daca și in…

- Numarul cazurilor de COVID-19 cu ‘varianta indiana’ a coronavirusului confirmate in Marea Britanie a ajuns la 2.323, iar aceasta varianta a devenit deja dominanta in orasele Bolton si Blackburn with Darwen, ambele in nord-vestul Angliei, unde au fost confirmate 483 de cazuri, a declarat luni ministrul…

- Numarul cazurilor de COVID-19 cu "varianta indiana" a coronavirusului confirmate in Marea Britanie a ajuns la 2.323, iar aceasta varianta a devenit deja dominanta in orasele Bolton si Blackburn with Darwen,...