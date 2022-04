„Un ziarist refugiat din Cernauți, Marin Gherman, descrie cum, din dușmanul , Romania a devenit prieten”, am citat din „Libertatea”. „Ziaristul ucrainean de origine romana s-a refugiat in Romania, iar astazi el publica o analiza despre relația dintre Ucraina și Romania.” Citez in continuare. „Timp de decenii, Romania a fost considerata de o mare parte […] The post In razboi n-are voie oricine sa spuna adevarul first appeared on Ziarul National .