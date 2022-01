În Quebec, magazinele de alcool și canabis sunt accesibile doar celor vaccinați anti Covid Quebec, provincia canadiana cea mai afectata de valul Omicron, a decis sa introduca restricții împotriva celor nevaccinați anti Covid pentru &"a-i proteja de ei înșiși&" și &"a-i face sa înțeleaga ca trebuie sa stea acasa&", scrie AFP.

Din 18 ianuarie, magazinele care vând alcool și canabis vor fi accesibile doar persoanelor cu pașaport de vaccinare, a explicat joi ministrul Sanatații al provinciei francofone, Christian Dubé, în cadrul unei conferințe de presa.

"Acesta este un prim pas pe care îl facem. Trebuie sa-i protejam de ei înșiși… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

