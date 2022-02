În procedură de urgență: Rusia a eliberat 720.000 de pașapoarte locuitorilor din zonele controlate din estul Ucrainei Peste 720.000 de locuitori din zonele controlate de rebeli din estul Ucrainei au primit cetațenia rusa și pașapoarte intr-o procedura rapida, considerata ca o incercare a Rusiei de a-și marca influența pe scara larga in regiune, transmite Euronews. Pe langa acordarea in procedura accelerata a cetațeniei ruse, Rusia le-a mai oferit locuitorilor din autoproclamatele republici Donețk și Lugansk și apartenența la partidul de guvernamant al Kremlinului precum și alte avantaje, cum ar fi vaccinurile impotriva COVID-19 sau preferințe comerciale pentru producatorii locali. Ministrul ucrainean de Externe,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

