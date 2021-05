În primul trimestru din acest an, pe piața din România au fost închiriați în total 264.000 mp de spații logistice In primul trimestru din acest an, pe piața din Romania au fost inchiriați in total 264.000 mp de spații logistice, potrivit CBRE. Volumul tranzacționat marcheaza o creștere de 43% fața de aceeași perioada a anului trecut. De altfel, 2020 a fost an record pentru piața spațiilor industriale. „Anul acesta a inceput promițator pentru piața de industrial. Inchirierile de spații, companiile din industriile de auto și retail au generat cea mai mare cerere, peste 50% din volumul tranzacționat. Astfel, 2021 are toate premisele pentru a deveni un nou an record pentru piața spațiilor industriale”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

