În primele nouă luni, veniturile Purcari Wineries PLC au crescut cu 20%, la 199,8 milioane de lei Veniturile Purcari Wineries PLC au crescut cu 20% in primele noua luni, fața de anul precedent, ajungand la 199,8 milioane RON, in al treilea trimestru, creșterea accelerand la 27%. Grupul a inregistrat o performanța puternica, demonstrand reziliența la presiunile inflaționiste, marjele EBITDA și a profitului net ajungand la 29% și respectiv 19%. Profitul net normalizat a fost de 35,4 milioane lei la 30 septembrie. Creșterea EBITDA normalizata, excluzand incasarile suplimentare din tranzacția GCC inregistrata in T3 2021 fiind de +26%. Oferta de valoare a Grupului, in formula de „lux accesibil“,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

