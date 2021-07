Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai, au fost produse in Romania peste 35 de mii de autoturisme. In luna mai 2021, au fost produse in Romania 35.865 autoturisme. Dintre acestea 29.260 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 6.605 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Productia de autoturisme…

- Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a publicat raportul privind inmatricularile de autoturisme din luna mai 2021, respectiv perioada ianuarie – mai a acestui an. Cu 8.221 de autoturisme inmatriculate in luna mai, piața auto romaneasca inregistreaza o creștere cu 14,9% fața de a…

- Unitatile procesatoare din Romania au colectat, in primele trei luni din 2021, o cantitate de 264.191 de tone de lapte de vaca, in scadere cu 2.309 tone (0,9%) fata de aceeasi perioada a anului trecut, releva datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform sursei, in…

- Unitatile procesatoare din Romania au colectat, in primele trei luni din 2021, o cantitate de 264.191 de tone de lapte de vaca, in scadere cu 2.309 tone (0,9%) fata de aceeasi perioada a anului trecut, releva datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), arata Agerpres.…

- Inmatricularile de autoturisme noi au scazut in Romania cu 14,5%, in primele patru luni ale anului in curs, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, pana la un volum de 27.624 de unitati, arata datele Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia…

- Inmatricularile de autoturisme in Romania au scazut cu 25,8% in primele trei luni din acest an comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform unui comunicat de presa al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). "Dupa ce, in ultimele 4 luni ale anului…

- Producția auto a atins aproape 40.000 de mașini in luna martie, in Romania, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile. In primele trei luni din 2021, uzinele Dacia și Ford din Romania au fabricat un total de peste 117.000 de mașini. In luna martie, cele doua uzine locale…

- Productia industriala din Romania a scazut cu 2,3%, ca serie bruta, in primele doua luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada din 2020, in timp ce, pe serie ajustata, declinul a fost de 1,5%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. Astfel, in perioada 1 ianuarie…