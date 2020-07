În primele cinci luni ale anului, datoria externă totală a crescut cu 5,023 miliarde euro ”Datoria externa pe termen lung a insumat 77,63 miliarde euro la 31 mai 2020 (70% din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,4% fata de 31 decembrie 2019; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 mai 2020 nivelul de 33,266 miliarde euro (30% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,2% fata de 31 decembrie 2019”, arata datele BNR. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,8% in perioada ianuarie – mai 2020, comparativ cu 18,6% in anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 31 mai 2020 a fost de 5,8 luni, in comparatie… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

