Peste 1.800 de persoane din Bistrița-Nasaud si-au gasit un loc de munca, in primele cinci luni ale acestui an, prin intermediul AJOFM. Din acest numar total, cei mai mulți provin din mediul rural. In primele șase luni ale anului 2021, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Bistrita – Nasaud au fost incadrate in munca 1.827 persoane, dintre care 959 femei. „Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referința, 918 au peste 45 de ani, 299 au varsta cuprinsa intre 35 și 45 de ani, 261 au intre 25 și 35 de ani, iar 349 sunt tineri sub…