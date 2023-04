Stiri pe aceeasi tema

- Zero fonduri din PNRR au fost incasate la bugetul de stat in primele trei luni ale anului 2022, arata datele ministerului de Finante. Acest minister publica, periodic, pe site-ul sau asa numita raportare privind „Evolutia fluxurilor financiare dintre Romania si Uniunea Europeana (Balanta financiara…

- Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,07 % din PIB, respectiv 17,04 miliarde de lei, pe fondul compensarii facturilor aferente consumului de energie electrica si gaze naturale cu 1,6 miliarde de lei, al unui volum mai mare de decontari…

- Ministerul Finanțelor, anunța ca in primele 2 luni ale anului curent, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri in suma de 14,0 miliarde lei, inregistrand o creștere de 2,1 miliarde lei sau 17,6% fața de perioada similara a anului trecut. Potrivit informațiilor publicate, cheltuielile…

- Executia bugetului general consolidat in luna ianuarie 2023 s-a incheiat cu un deficit de 0,25% din PIB, respectiv 4,02 miliarde de lei pe fondul unor rambursari de TVA mai mari cu 59,8%, al incetinirii veniturilor din accize la tutun, al unui volum mai mare de decontari de bunuri si servicii pentru…

- Circa 1,4 milioane de lei s-au cheltuit pentru a detașa echipa de salvatori moldoveni in Turcia. Banii urmeaza sa fie alocati Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta din fondul de rezerva a Guvernului, iar Ministerul Finanțelor va acoperi cheltuielile, dupa prezentarea documentelor confirmative.…

- Pentru al cincisprezecelea an consecutiv, Ministerul Finanțelor faciliteaza achiziția unei locuințe, alocand un plafon considerabil pentru garantarea creditelor imobiliare in cadrul acestui Program, respectiv 1,5 miliarde de lei. Programul „Noua Casa” este un program guvernamental destinat persoanelor…