In prima saptamana din noul an, baschetbalistii de la Athletic Neptun Constanta joaca in turneul de la Voluntari

- La turneul de la Craiova, BC Athletic Neptun Constanta se va duela cu SCMU Craiova si cu CS Dinamo Bucuresti. La sase zile dupa meciul cu CSM 2007 Focsani din turneul de la Constanta, echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanta sustine o alta partida in Liga Nationala. Marti, 29 decembrie,…

- BC Athletic Neptun Constanta a pierdut primele doua meciuri din noul sezon al Ligii Nationale. Echipa de pe litoral a intalnit pe teren propriu CSM VSKC Miercurea Ciuc si CSM 2007 Focsani. Urmatorii adversari sunt SCMU Craiova si CS Dinamo Bucuresti.Dupa turneul de la Constanta, in care a disputat doua…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSU Sibiu au obtinut victorii, vineri, la debutul lor in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. In acelasi timp, CSM CSU Oradea si SCM Timisoara au bifat a doua victorie in acest campionat. ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSO Voluntari…

- CSM CSU Oradea, CSA Steaua Bucuresti si CS SCM Timisoara au obtinut victorii, joi, la debutul in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. CSM CSU Oradea a castigat clar pe teren propriu cu CS Municipal Targu Jiu, scor 90-65, condusa de Giordan Lee Watson, 14 puncte, 6 pase decisive,…

- Echipa de baschet masculin BC Athletic Neptun Constanta nu va participa la primul turneu al Ligii Nationale, grupa de la Cluj-Napoca, cu meciuri care debuteaza joi, din cauza numeroaselor testari pozitive din lot, a anuntat U BT Cluj, potrivit news.ro.”Echipa BC Athletic Neptun Constanta nu va participa…

- Weekend-ul acesta, daca toate lucrurile vor funcționa conform planurilor, va trebui sa debuteze, in sfarșit, Cupa Romaniei la baschet masculin. Competiția, care a fost deja amanata cu aproximativ doua saptamani dupa mai multe cazuri de Covid la majoritatea echipelor, este programata sa inceapa de duminica,…

- In Final 8 se vor califica primele doua clasate din fiecare grupa, plus cele mai bune doua echipe de pe locul 3.Echipa masculina de baschet Athletic Constanta va evolua la Oradea, in sala "Antonio Alexe", in prima faza a Cupei Romaniei, editia 2020 2021. "Gladiatorii din Tomis" fac parte din grupa B,…