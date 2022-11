In prima saptamana din luna noiembrie au fost raportate peste 66.500 de cazuri de infectii respiratorii acute – a anuntat Institutul National de Sanatate Publica. In aceeasi perioada a anului trecut, cifra era usor mai mare, depasind 68.000 de cazuri. Potrivit raportarii la nivel national, s-au inregistrat 316 cazuri de gripa clinica, fata de 74 anul trecut. Conform INSP, au fost anuntate si trei cazuri de gripa confirmata in laborator. Peste un milion de persoane din grupele de risc au fost vaccinate antigripal pana la finalul lunii trecute, cu serul distribuit gratuit de Ministerul Sanatatii.…