Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de energie electrica din surse regenerabile au primit in prima jumatate a acestui an un numar total de 8.901.299 de certificate verzi, potrivit datelor postate pe site-ul Transelectrica, operatorul de...

- In perioada 1.01-31.05.2018, resursele de energie primara au crescut cu 3,8%, iar cele de energie electrica au scazut cu 0,2% fața de aceeași perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in primele 5 luni ale anului, au totalizat 14305,2 mii tone echivalent petrol (tep),…

- Producatorii de energie electrica din surse regenerabile au primit in primele cinci luni ale acestui an un numar total de 6.422.393 de certificate verzi, potrivit datelor transportatorului național de energie, Transelectrica. Totodata, producatorii de energie verde au generat, in total, 4.103.127…

- Producatorii de energie electrica din surse regenerabile au primit in primele cinci luni ale acestui an un numar total de 6.422.393 de certificate verzi, potrivit datelor postate pe site-ul Transelectrica, operatorul de transport si sistem.

- Complexul Energetic Hunedoara susține, in afara Constituției, dar și a reglementarilor legale, producatorii de energie verde. Mai mulți parlamentari din județul Gorj au inițiat un proiect de lege care prevede scutirea de la plata certificatelor verzi pentru energia consumata pentru functionarea carierelor…

- Dupa primul trimestru in care piata de energie electrica a devenit 100% liberalizatapentru clientii casnici, numarul celor care au trecut in piata concurentiala a crescut cu circa 175.000 si a ajuns la aproape 1,19 milioane, potrivit datelor ANRE. Majoritatea sunt insa tot clienti ai furnizorilor mari.…

- O femeie in varsta de 58 de ani din Los Angeles a primit 28 de milioane de dolari daune si interese pentru ca a fost victima unei discriminari legate de varsta, un record in istoria judiciara a acestui oras, al doilea ca marime din SUA, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Codie Rael a afirmat…

- Firmele și alte categorii de ptențiali beneficiari vor putea obține fonduri europene de 174 de milioane de euro pentru investiții in energie regenerabila, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Cei interesați pot merge la seminarii…