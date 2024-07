Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in baza ordonanțelor de delegare emise de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Brașov, impreuna cu colegi din cadrul structurilor DGA din alte 9 județe și Structura centrala, au…

- In ziua de 4 iulie 2024, in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, impreuna cu colegi din cadrul structurilor DGA din alte 9 judete si Structura…

- Un procent de 78% dintre educatori au fost nevoiti sa gestioneze situatii de bullying la grupa, arata un studiu preliminar efectuat in cadrul unui program de prevenire a bullying-ului derulat in anul scolar 2023-2024 de Salvati Copiii Romania in 60 de gradinite. Potrivit unui comunicat al Salvati Copiii…

- Valul de caldura pare de neoprit in Dambovița! Canicula extrema s-a resimțit din plin in ultimele zile, dar mai ales azi, in județul nostru. Astazi, la ora 13.00, potrivit Meteoplus, mercurul termometrelor a urcat la 41 de grade la umbra in orașul Titu, la fel ca in București, Buzau, Giurgiu, Grivița…

- Sfantul Neofit s-a nascut in insula Creta pe la anul 1690. Crescut in dreapta credinta, si-a indreptat pasii din tinerete spre viata monahala, ajungand un calugar invatat si virtuos, pentru care a fost hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah.A fost chemat in Tara Romaneasca de catre domnitorul Constantin…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari meteo cod galben și cod portocaliu, valabile zilele urmatoare, atat de canicula cat și de furtuni severe. Cod galben de furtuni severe Potrivit avertizarii cod galben, astazi, intre orele 12:00 și 23:00, in Banat, Crișana, Maramureș,…

- Duminica, in ziua alegerilor, 12 județe și Capitala vor fi sub avertizare Cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. Sunt vizate de avertizarea Cod portocaliu județele Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Gorj, Dambovița, Calarași, Ialomița, Braila, Buzau, Prahova, Ilfov și București.